Fallece Louise Glück, poeta ganadora del Nobel de Literatura 2020

RIP Louise Gluck who wrote the ultimate hater pic.twitter.com/3OGTqEAFkQ

Glück publicó más de una decena de libros de poesía, junto con ensayos y una breve fábula en prosa, “Marigold and Rose” (“ “Marigold y Rose”). Le inspiraba de todo, desde los tejidos de Penélope en “La Odisea” hasta el complejo deportivo Meadowlands.

En 1993, ganó el Premio Pulitzer por “The Wild Iris” (“El iris silvestre”), que incluye un intercambio entre un jardinero asediado y una deidad insensible.

El primer libro de Glück, “Firstborn” (“Primogénita”), se publicó en 1968 y precedió a un largo período de bloqueo en su escritura que terminó mientras enseñaba en Goddard College a principios de la década de 1970. Alguna vez creyó que los poetas debían evitar la academia, pero encontró tan enriquecedor el contacto con los estudiantes de Goddard que comenzó a escribir poesía nuevamente, un trabajo que consideraba mucho más allá de las “rígidas interpretaciones” de “Firstborn”. De su silencio descubrió una voz nueva y más dinámica.

“Siempre he tenido este tipo de forma de pensamiento mágico de detestar mis libros anteriores como una forma de seguir adelante”, dijo a Washington Square Review en 2015. “Y me di cuenta de que tenía este sigiloso sentimiento de orgullo en el logro. A veces simplemente apilaba mis libros y pensaba: ‘Vaya, no has desperdiciado todo tu tiempo’. Pero luego tenía mucho miedo porque era una sensación completamente nueva, ese orgullo, y pensaba: ‘Oh, esto significa cosas realmente malas’”.