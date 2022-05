$!‘Forma 5’ inauguran muestra colectiva de escultura y pintura

El pasado jueves 12 de mayo la Universidad Autónoma de Coahuila con su tradicional ‘Jueves de Cultura en el Recinto’ presentó la exposición colectiva de escultura, pintura y dibujos “Forma 5”, muestra que incluye obras de alumnos del taller del mismo nombre de los maestros Ramiro Martínez Plascencia y Gerardo Azcúnaga. En el evento los docentes destacaron la labor de más de 20 años de este colectivo.

“Es muy emociónate los veinte años que hemos durado [con el taller], la verdad es que yo no me imaginaba que íbamos a durar tantos años y que iba a ser una vida de satisfacciones, que íbamos a hacer tantos buenos amigos. La verdad es que no hemos tenido oportunidad de mostrar mucho del trabajo que hacemos, esta es la segunda exposición en 20 años, lo que lo hace un acontecimiento importantísimo”, mencionó Martínez Plascencia.