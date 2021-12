Gustave Flaubert, el escritor atormentado por Madame Bovary

Los documentos del juicio revelan una acusación implacable contra los deseos de Emma Bovary y, a su vez sorprende darse cuenta que el tribunal no condenó Flaubert sino al personaje ficticio de su novela “ Madame Bovary ”, tal cual se muestra en el documental “ El juicio a Emma Bovary. La novela del escándalo ”, dirigido por Audrey Gordon .

“Mis personajes imaginarios me afectan, me persiguen o quizás soy yo el que está en ellos. Cuando escribí el envenenamiento de Emma Bovary sentía tanto el gusto de arsénico en la boca que sufrí dos indigestiones y vomité toda la cena”, escribió Flaubert sobre la visceral creación de su obra maestra.

Flaubert fue puesto en libertad gracias a que Napoleón III medió a su favor.

El juicio terminó por otorgarles a Bovary y a su autor una fama inédita con lo que se logró que el texto fuera publicado en su totalidad.

Flaubert amenazó a sus editores: “Si lo quitas es que no notaron nada de lo que escandaliza, concéntrense en los detalles. Habría que atacar la obra entera. El elemento brutal está en el fondo, no en la superficie”.

La umbría del personaje de “Madame Bovary” que, según Flaubert, existía entre las mujeres de aquella época les impedían aspirar a un destino propio, lo persiguió hasta su muerte en 1880.

Tanto novelas y como sus obras de teatro fueron mal aceptadas por la crítica. “Le molestaba porque no le gustaba Madame Bovary. No le gustaba ni el personaje ni su historia. Amaba la novela por razones estéticas, pero detestaba el personaje porque representaba más o menos todo lo que él odiaba. Una mujer que no acepta su condición”, según un análisis en France de la Culture Régis Jauffret, autor de “Le dernier bain de Gustave Flaubert”.