Impartirán charla sobre el convento de San Jerónimo y Sor Juana

Este jueves 18 de noviembre la Mtra. Ángeles González Gamio dará una platica sobre Sor Juana Inés de la cruz y el convento de San Jerónimo a las 18:00 horas a través del departamento de Difusión y Patrimonio Universitario en su pagina de Facebook dpc.uadec.

La académica Ángeles González es cronista, historiadora, periodista y docente universitaria, entre sus temas de estudio se encuentra Sor Juana Inés de la Cruz popularmente conocida como la “Decima musa”. Sor Juana vivió en el convento de San Jerónimo, ubicado en la Ciudad de México, alrededor de 27 años, fue entre estas paredes donde defendió el derecho que tiene una mujer a expresarse, al conocimiento y aunque estas ideas nos puedan parecer “totalmente” normales, en el siglo XVII eran inconcebibles. La escritora fue, como muchas otras, una mujer adelantada a su época. Además de ello, nos dejó testimonio de su manera de ver el mundo, sus inquietudes, preguntas, respuestas y valores. Todo esas palabras fueron escitas en este convento, el cual, tiene su propia historia.

El convento inició su construcción en 1585. En él solo se admitían mujeres adineradas, es decir las españolas y criollas, las cuales, debían cubrir una cantidad de dinero, la que se exigía por la dote. Sin embargo, también se llegaron a aceptar huérfanas con alguna habilidad musical o manual. Este no fue el caso de Sor Juana pues aunque no nos cabe duda de su talento para la escritura, pago una dote de aproximadamente 3000 pesos en oro para ingresar en febrero de 1668, los que salieron de el bolsillo de un de sus primos políticos. Gracias a su generosidad Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en una de las escritoras más importantes del siglo XVII, su vida en el convento, contrario a lo que se pueda pensar no fue nada pacifica, al menos no en su cabeza, algo de lo que sin duda nos hablará la Mtra. Gonzales Gamio.