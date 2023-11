¿Inédito o plagio? Investigador rastrea origen de controversial poema de Manuel Acuña

“Son tres etapas del desarrollo de este trabajo porque estamos hablando de un poema que se le atribuye como inédito, pero no falta quien, conociendo al verdadero autor del poema, entonces deduce que Acuña lo plagió, lo cual no es así. Ni era inédito, ni era de Acuña, entonces hay esa confusión ”, aseguró el también periodista cultural en su ponencia.

Si bien había ciertas diferencias entre ambas versiones, incluida otra publicada en el medio La Patria Ilustrada en marzo de 1886 , en esencia se trataba del mismo texto. Con esto quedó establecido que para el siglo XX ya no era inédito , pero aún faltaba responder la cuestión de quién realmente lo escribió.

Torres mencionó cómo por un tiempo no se cuestionó la autoría del poema, e incluso llegó a ser incluido en una compilación a cargo de Porrúa pocos años después que la publicación de Alessio Robles, pero él y su equipo encontraron una edición previa, de 1886.

El investigador señaló que el autor es Jesús González Coss, corresponsal en Silao, Guanajuato, de La Voz de México, diario religioso donde publicaba verso y prosa y “en 1871 publicó un poemario ‘Voces de alma, ensayos poéticos’, en cuya página 234 vemos el poema en cuestión”.

Asimismo dijo que Pedro Agüero, contemporáneo de Alessio Robles, lo recitaba de memoria y aseguraba que era de la autoría de Acuña, así como que el original lo conservaba Rosario de la Peña.

“Cabe la posibilidad de que Acuña, al conocer el poema de González, se vio reflejado en él y no sería extraño que lo transcribiera y se lo mandara a Rosario. No le puso firma ni fecha porque él no era el autor. A la muerte de Rosario de la Peña, alguien escribió que, junto con diversos escritos, se encontró sin fecha ni firma el texto del que hemos hablado”, aseveró.

De esta manera el investigador pudo dar con el origen del poema, demostrando que no era inédito ni de Acuña, pero que tampoco se trataba de una apropiación, sino de un malentendido que apenas se está esclareciendo.