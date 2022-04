$!Obra de teatro ‘Ruegos entre castillos’: Una pareja ante un mundo cambiante

“Trata de cómo nos enfrascamos en una relación matrimonial, con todos los traumas que traemos desde la infancia y un montón de cosas que no hemos trabajado, que no hemos querido reconocer y cómo al estar enfrente de esta pareja nos vamos dando cuenta de que cómo nos cancelamos a nosotros mismos justo por todo este pasado que traemos, nos vamos marchitando y de ahí buscamos la manera de tratar de subsistir”, comentó la también actriz, quien interpreta a la protagonista, en entrevista con VANGUARDIA.

El texto y la producción en general, contó, surgieron luego de que alguien le señalara cómo, aunque enarbola un discurso feminista en su vida, también vive como esposa, ama de casa, madre, dentro de los roles establecidos por la sociedad.

“El proceso de ir escribiendo la obra fue mucho de echarme un clavado desde las cosas que me han resonado en mi relación, en mi matrimonio, con mi esposo, y también desde muchas ataduras que yo como mujer me he tenido que enfrentar a lo largo de toda mi vida, todo este juego de roles, de género, que no nos damos cuenta de cómo los limitan, tanto a hombres como a mujeres, y esos roles de género que van arrastrándonos”, explicó.

La trama parte de una discusión interna en la que Elena se debate con Jekyll y Hyde, personajes inspirados en la obra de Robert Louis Stevenson, que la incitan a elegir uno de dos extremos: atenerse a las formas o lanzarse a una vida loca.