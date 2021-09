$!‘Operación Plantilla’: Explora la versatilidad del stencil

“A mí me gusta mucho la estética del stencil, siempre me había gustado mucho. No lo había hecho porque uno tiene mil cosas que hacer y no lo haces, pero ahorita creo que con las circunstancias de mi vida se acomodó perfectamente. Desde que fui mamá y con la pandemia, que con la pandemia no hice mucho pero el tiempo en casa me llevó a pensar qué podía hacer ahí y el stencil es perfecto. Pero sobre todo el hecho de ser madre”, comentó.

“Lo que quise hacer es tomar referencias, es super importante. Me encontré con que hay bien poquita gente trabajando stencil. Y en Saltillo ¿a quién te encuentras? Entonces me agarré de los grandes, el grupo Zuma, Banksy, la Pistola, incluso algunas que no son piezas que no son stencil pero tienen mucho la estética como Andy Warhol, tiene unas piezas que no son muy conocidas pero las interviene de una manera interesante y que parecen bastante stencil”, agregó.

“Es una técnica totalmente distinta a lo que pensé y a lo que había hecho y parece bien sencilla pero no es para nada sencilla. Hay que meterle bastante precisión. También el esmalte en aerosol es bien diferente el óleo, es bien diferente al acrílico y al pastel y es algo que me tomó también por sorpresa, pero creo que como un primer acercamiento está muy bien”, comentó.

Elidett agregó que el hecho de convertirse en madre fue un factor que la llevó a adoptar el stencil con mayor interés porque “antes a mis murales les metía unas doce horas diarias en muro, una o dos semanas, mínimo. Entonces ahorita ya no me puedo dar ese lujo de trabajar tantas horas y a libre demanda del mural. Es una técnica que se acopla mucho mejor para trabajar desde el estudio, desde mi casa”.

“Me interesó inicialmente por el arte urbano, porque ya no puedo irme a plantar en un mural como antes, pero ahora le veo todas las capacidades que no le había visto. Y eso fue parte del objetivo, explorar y ver qué me podía funcionar tanto para mi obra de arte urbano, mi obra gráfica y mi obra plástica. En realidad fue mucho más enriquecedor de lo que pensé”, recordó.

“Era algo que ya quería hacer, porque si ves mi obra no es algo que haya hecho mucho. Regularmente son composiciones muy básicas, muy simétricas, y ahorita sí quería meterle un poquito más de coco a eso. Algunas son variantes sobre los materiales que se utilizan par ala técnica, como aguarrás, le echaba un chorro y a ver qué efecto salía”, explicó, “igual fue experimentación. Porque aunque yo no me siento tan mal para la composición no había explorado demasiado. Y si lo estudias no es lo mismo a que lo practiques. Entonces lo quise practicar también porque creo que ya me hace falta empezar a mover más las composiciones en mi obra”.

La exposición estará durante un mes en Oniria y las piezas están a la venta. La artista agregó que, como una primera aproximación, esta dio buenos resultados y espera que la siguiente iteración pueda sacarle aún más provecho al stencil.

“Yo creo que no hubiera completado de espacio para hacer todo lo que al final quería hacer pero eran muchas cosas y es una infinidad de cosas las que se pueden trabajar con el stencil”, concluyó, “pero el primer acercamiento ya lo tuve y creo que cumplí el objetivo de entenderle un poco más a la técnica. Todavía me falta porque me di cuenta que es mucho más difícil de lo que pensé, se ve sencillo pero no. No es nada más de cortar, es dónde vas a cortar, cortarlo bien y aplicarlo bien. Agilizarme en la técnica es bueno, y encontrar más recurso plásticos y gráficos para mi obra creo que es un paso más pero todavía me faltan muchos”.