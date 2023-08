Superando los miles de pesos y –supuestamente– llegando hasta los 10 mil, las pinturas “pop” de la influencer fueron motivo de burla e indignación, no solo por lo que cuestan, sino por la factura de las mismas y el hecho de que sí se están vendiendo.

A Mar de Regil no le toma mucho esfuerzo generar controversia , pero usualmente sus dramas llaman la atención a otro tipo de público. Eso cambió cuando recientemente decidió incursionar en el arte vendiendo sus pinturas.

Tal circunstancia no es problema en sí mismo, pues no sería la primera ni la última creadora en tomar imágenes populares y llevarlas al lienzo –acuérdense de Andy Warhol o sino les presentamos el arte kitsch de Katherine Bernhardt –, pero también se ha descubierto que está copiando, casi al pie, diseños originales de otros artistas.

Malas sin intención de serlo

La mención del arte de Katherine Bernhardt en este artículo fue gracias a un reel en la página de Instagram Obras de Arte Comentadas, que hace referencia a cómo esta artista norteamericana hace obras de arte “malas” con tal intención, como parte de su discurso, mientras que las piezas de De Regil tienen simplemente una factura pobre, que no se preocupa siquiera por darle algún acabado especial o estilo propio.

De hecho, otra de las características que resalta es la nula conexión que hay entre una y otra obra de la artista. Salvo por la presencia de personajes de caricatura, no hay coherencia entre las piezas; en una puede tener colores psicodélicos, en otra un fondo, luego con textura y así con todas las demás.

A esto se suma el hecho de que no hay cuidado en el trabajo pictórico. El delineado está chueco, el coloreado no es uniforme en muchos casos y las figuras no están bien dibujadas. Y todo esto sin demostrar en algún momento que la intención es que el resultado sea así, sino más bien lo contrario, dando a entender que se trata de obras de buena factura.