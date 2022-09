La arquitecta y artista Judith Fragoso encontró en estos elementos arquitectónicos, en el uso tan particular del ladrillo en la zona, una relación con el también simbólico sarape , que en sus patrones ostenta rombos y figuras geométricas similares a las de estos.

Las piezas están basadas en un archivo personal de fotografías que, a modo de rompecabezas, fue editando y uniendo para crear cada imagen, las cuales una vez impresas y enmarcadas, recibieron la intervención de unos remates en tejido de lana, lo que hace que cada obra, en la distancia, den la ilusión de ser un sarape real.

“Quiero agradecerle a todas las personas que me creyeron desde el principio, quiero agradecerle a todas las personas que saben qué clase de personas soy, que me conocen desde hace muchos años y que no dudaron de mí, ni de mi trabajo, ni por ser una artista emergente ni por ser arquitecta y que este sea un paso más a vencer este sistema patriarcal que siempre beneficia a los hombres”, concluyó.

Publicidad