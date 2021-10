$!Rescata la Rondalla Romance Saltillense el género musical del amor

“Algunos nos alejamos de la música, en la manera formal, de ensayar, de practicarla”, recordó Padilla sobre el proceso de regresar a la música que para muchos de ellos representó, “en mi caso, soy cirujano dentista, ortodoncista, maestro universitario, realmente no había mucho espacio para la música. Alguno de los compañeros incluso tuvieron que volver a comprar guitarra porque ya no tenían”.

Otros, como Pedro Juárez, músico y docente, han dedicado sus vidas a este arte y de hecho fue su participación la que llevó a otro nivel esta producción. Él se encargó de los arreglos musicales así como de la dirección, gracias a la cual pudieron atender ciertos vicios en el ensamble con los que cargaban desde la adolescencia, cuestiones técnicas que parecerían irrelevantes pero que hicieron la diferencia entre el grupo que conformaron como estudiantes y con el que ahora están frente al público saltillense.

“En mi vida universitaria colaboré con varias rondallas, y no he dejado de lado la guitarra. Tal vez no como yo quisiera, la carga laboral a veces no te da chanza, pero sí hay compañeros que dicen que desde que salí de la Berrueto no volví a agarrar una guitarra”, continuó Marines.

“Que nos tuvo ensayando desde el mes de marzo, pasado, cada semana nos juntábamos un jueves para realizar ensayos y ahí la práctica de todos, la dedicación de ponerse a ensayar nuevamente para retomar, fue maratónica la verdad. Entramos al estudio en el mes de junio, entonces de marzo a junio fue una buena rutina de ensayos”, agregó.