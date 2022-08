$!Reúnen a investigadores de Coahuila para reflexionar sobre el Centro Histórico

La existencia del Centro Histórico, su riqueza, belleza, el patrimonio, es algo que solemos dar por sentado. Incluso en medio de la constante pérdida de sus edificios, emblemáticos o no, dentro del trajín diario puede pasar a ser mera parte del paisaje.

“El tema del patirmonio en el Centro Histórico tiene muchas aristas, muchas implicaciones, y la transdisciplina justamente propone que una disciplina sola no basta para ver todo lo que implica una problemática como esta. Es decir que nada más hablar desde la arquitectura o la historia, no que no sea valioso, sino que de repente esa visión es insuficiente”, comentó Pérez Cervantes en entrevista con VANGUARDIA.

“El libro propone obviamente una defensa del patrimonio del Centro Histórico, pero sobre todo pensar. Antes que ver las implicaciones económicas o históricas, materiales, voltear a ver y pensar qué está pasando”, agregó.

Anuncio

El volumen está pensado desde el diseño para generar una reflexión con base en los umbrales que pueblan el paisaje urbano del centro. Los detalles, su arquitectura y las historias que cuentan, dieron pie a que estos autores crearan la diversa colección de textos presentes en el libro.