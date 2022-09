Así fue golpeado Alfredo Adame en la CDMX por intentar grabar una trifulca

“Llegó uno por atrás, cobarde que estaba con él y me avienta un puñetazo... Tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”, dijo Alfredo Adame al programa “Venga la Alegría”.

TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Adame ahora es DJ y se hace llamar ‘Golden Boy’

Publicidad

Asimismo, el actor interpuso demanda ante las autoridades correspondientes: “Estoy ahorita en la fiscalía porque les voy a levantar la denuncia por lesiones, injurias, amenazas, por todo... Se van para adentro”, dijo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, los agresores ya fueron detenidos.