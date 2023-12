¿Aún te queda aguinaldo? Confirman los Jonas Brothers 3 conciertos en México; uno de ellos será en Monterrey

La última vez que la agrupación dio un concierto en México fue en 2022 y desde 2013 no se ha presentado en países como Chile, Argentina o Brasil, sin embargo, esa espera terminó.

“América Latina... ¿Estás listo? La preventa comienza mañana y la venta general comienza el viernes 15 de diciembre a las 10am hora local. ¡Echa un vistazo a jonasbrothers .com para más información sobre tu ciudad!!”, e scribió la agrupación con el anuncio de la gira en su cuenta de Instagram.

Aunque no se han liberado los costos de las entradas, las fanáticas recomendaron comenzar la preparación de la compra.

Con ‘The Tour: Five Albums. One Night’, los hermanos pretenden tocar en una misma noche todas las canciones de cinco de sus discos, por lo que se espera que sus presentaciones en vivo sean extensas.