Belinda confirma que cantará con Babo

Belinda cumplirá uno de los deseos de sus fans, el cual le han pedido desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con Babo , el vocalista de Cartel de Santa . Este fin de semana, la cantante lució como una diosa en su aparición en el show de 2000 Pop Tour en Monterrey, eso opinaron sus fans, quienes no han dejado de halagarla luego de que presumió su figura en un body color azul que combinó con unas llamativas botas brillosas.

“Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta, siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo, entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo al mostrar dicho video.

Esta revelación causó furor entre sus seguidores, quienes de inmediato le pidieron que por favor hiciera una colaboración musical con él, y estas peticiones han sido escuchadas por Belinda, quien confirmó a “Ventaneando” que prepara nueva música.

“Pronto pronto ya voy a sacar música, de verdad”, expresó.

En seguida, la cuestionaron: “¿Y con Babo vas a sacar música Belinda?”, y la intérprete de “Bella traición” no sólo lo confirmó, sino que explicó el motivo.

“Sí vamos a hacer colaboración porque es un gran amigo, lo admiro mucho, lo respeto mucho”, dijo.

Aunque hasta el momento Babo no se ha pronunciado al respecto, él le ha dedicado mensajes a Belinda varias veces en el pasado, en una de ellas le pidió que “ya le levantara el castigo”, en otra ocasión, en una foto escribió: “Belinda, tú y yo dando el roll en un camello, no lo sé, piénsalo, o te yuyeas?”, haciendo referencia a la youtuber Yuya, a quien Babo trató de conquistar sin éxito.