Black Eyed Peas iniciará su gira por México en Coahuila; llegan con ‘Elevation’ World Tour a Torreón

RECONOCIMIENTO MUNDIAL

Esta agrupación de hip hop es liderada por el rapero Will.i.am, y conformada por Apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul. Anteriormente, Fergie, Sierra Swan y Kim Hill fueron miembros de la misma.

Entre sus temas más destacados, se encuentran “I Gotta Feeling”, que rompió decenas de récords; “Rock That Body”, “Just Can’t Get Enough”, “The Time”, “Pump It” y “Let’s Get It Started”, el cuál les valió un Grammy.

Con información de Sandra Gómez