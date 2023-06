‘Arde’ La Casa de los Famosos y sale Sofía Rivera; salvan fans a Poncho De Nigris y Sergio Mayer

Luego de que “abandonara” al team infierno el cual está conformado por los habitantes del cuarto del mismo nombre el público no perdonó esa “traición” y castigaron a la famosa negándole el voto y su permanencia en su casa.

TE PUEDE INTERESAR: MasterChef Celebrity 2023: Por un risotto crudo, Jimena Longoria fue la sexta eliminada (Video)

“Nunca les volví a decir machista, decir misógino, me pareció sucio jugar de esa manera y la gente elige lo que quiere ver, y si esto es lo que quiere ver que padre que ustedes se lo están dando”, expresó evidentemente molesta.

Y criticando a sus ex aliados aseguró que se trataba de serse fiel a ella y no a los demás. “Yo no creo que todos los habitantes del cielo estén de acuerdo en jugar de esa forma, ahí si digo ya en el infierno están dispuestos a lo que sea con tal de llegar a la final”.

Este lunes será la ‘Prueba del Líder’, misma que será clave para que alguno de los dos cuartos pueda salvar a sus aliados. El programa se transmitirá a las 22:00 horas en Canal 5 y en vivo desde VIX.