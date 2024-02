¿Buen augurio? Catalogan críticos a ‘Dune Parte 2’ como ‘la mejor película de ciencia ficción de la década’

“Mirando hacia atrás en mi reseña de la primera Dune en este sitio en 2021, noté que la llamé ‘la mejor película de ciencia ficción de la década’ . ¿Hiperbólico? No realmente. Recuerda, la década aún no estaba tan avanzada. Y siendo honesto, al entrar en la nueva secuela, seguía pensando lo mismo. Pero al salir, la historia fue diferente. Porque Dune: Parte Dos es aún mejor que la primera película”, dice el crítico en su texto publicado esta semana.

Chris Nashawaty escribió para el sitio E squir e, una crítica en la que asegura que se trata de “la mejor película de ciencia ficción de la década”, algo que no es poca cosa, considerando que no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la década.

“Las apuestas de alguna manera se sienten exponencialmente más altas, las luchas de poder son aún más míticas y shakespearianas, la construcción del mundo en pantalla es más rica y exótica, y las imágenes son aún más épicas y deslumbrantes, algo que no pensé que fuera posible. Dune: Parte Dos no es solo un derroche de riquezas narrativas y visuales; es el tipo de narración de franquicia en una gran lona que no hemos visto desde que El Señor de los Anillos llegó a su fin en la Comarca”, agrega.

Si bien, como también lo menciona en su texto, los años más recientes no hemos visto algo verdaderamente increíble en el género de la ciencia ficción, entre las últimas entregas mediocres del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Como su predecesora, pero subida a once, Dune: Parte Dos es un espectáculo que sientes con la cabeza y el corazón, pero tampoco deja que tus ojos descansen ni un minuto. Es una película de grandeza que pide mucho a su audiencia y nos recompensa por embarcarnos en su viaje. Mi consejo es no solo verla, sino verla en la pantalla más grande posible y simplemente empaparse. Porque Villeneuve nos muestra la magia del cine, un tipo de magia que con demasiada frecuencia se invoca, pero que rara vez se siente en estos días. Nos ha regalado nada menos que una obra maestra de ciencia ficción hermosa y extraña, rebosante de grandes ideas y maravillas visuales aún más grandes”, señala.