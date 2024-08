LA SALIDA DEL ‘SOL’

Desde un punto medio al escenario el inicio del show parecía tres espectáculos al mismo tiempo: el recibimiento del público hacia el artista ya sea con los brazos extendidos, gritos, chiflidos y hasta saltos; dos grandes pantallas que, a través de un dron, brindaron una vista dinámica de lo que ocurría en el escenario; y la salida del ‘Sol’ al escenario a través de una plataforma que lo elevó a la altura de sus músicos.

Con una asistencia de más de 10 mil personas, el concierto dio inicio con un collage del cantante durante las etapas de su vida, para posteriormente presentar ‘Será que no me amas’ a cargo también de sus más de 13 músicos en escena. El icónico tema no sólo encendió a los asistentes, sino que mostró a plenitud una “forma de sentir” que permaneció durante la noche, y que hizo un vaivén de las emociones del público.