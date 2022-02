¿Christian Nodal engañó a Belinda? Exnovia se burla cantando una melodía de Nodal el día que anuncian ruptura

“Mientras ella estaba en Nueva York, el niño Nodal se fue a Tapalpa, ahí vive la ex novia y fue a ver al ex cuñado, porque es muy amigo del ex cuñado”, dijo Pati Chapoy.

‘TV Notas’ por su parte, quien se habría puesto en contacto con amigos íntimos de Christian Nodal y Belinda, dijo que los engaños no comenzarían durante esa visita, ya que supuestamente iniciaron cuando rompieron por primera vez, a finales del 2021, pero Belinda no se habría enterado hasta hace unas semanas, debido a que encontró mensajes en el celular de Nodal; además de dar a conocer que habrían terminado su relación una semana antes de que lo hiciera público el cantante.