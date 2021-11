En “The Beatles: Get Back” Peter Jackson reescribe el fin de The Beatles

La historia canónica de The Beatles dice que la grabación de “Let It Be” (1970) fue una experiencia amarga y traumática que marcó el comienzo del fin de la banda, pero Peter Jackson, el director de “The Beatles: Get Back”, revisa y cuestiona en este documental cómo fue aquella época de los de Liverpool. “Entonces no tenían intención de romper la banda”, dijo a Efe en una larga llamada telefónica desde su casa en Nueva Zelanda. El genio detrás de “The Lord of The Rings” (2001-2003) cambia de registro con “The Beatles: Get Back”, una muy esperada serie documental de tres capítulos que estrenará Disney+ el 25 de noviembre. Antes de verla, viene bien conocer el contexto de The Beatles en enero de 1969: Tras más de dos años sin actuar, el grupo se planteó grabar a contrarreloj 14 nuevas canciones para volver a los escenarios. En un ambiente de tensión y prisas dentro del grupo, The Beatles invitó a un equipo televisivo a que registrara la gestación de “Let It Be”, que sería el último disco publicado por la banda. Una pequeña parte de esa etapa se vio en el documental “Let It Be” (1970) de Michael Lindsay-Hogg, pero ahora Jackson ha tenido acceso a más de 60 horas inéditas de metraje para una serie que refleja momentos históricos como la creación de “Get Back” o el famoso concierto en la azotea, pero también a The Beatles fuera de los focos y trabajando juntos en el estudio.

THE BEATLES EN LA INTIMIDAD EFE: Con tantas horas de material, ¿cuál fue su enfoque para este documental? Peter Jackson : Esa es una pregunta interesante. Recuerdo que Apple Corps (la compañía que gestiona el legado de The Beatles) me preguntó cuál iba a ser la historia. Pero en realidad la respuesta me resultó muy obvia. El metraje que teníamos es el de un proyecto en el que el grupo se juntó en Twickenham Studios para escribir y ensayar 14 nuevas canciones (...), así que lo que nosotros hicimos fue contar la historia de lo que pasó día a día, dejamos que la historia se desplegara como realmente sucedió. No quería hacer un documental retrospectivo. No quería entrevistar a nadie ahora que hablara de aquel momento. No hay nada de eso aquí. EFE: John Lennon dijo que la grabación de “Let It Be” fue “un infierno” ¿La disolución del grupo era inevitable a esas alturas? Peter Jackson : No, no tenían intención de romper la banda. Estaban intentando resolver qué significaba ser The Beatles en 1969. Querían volver a hacer actuaciones en directo, pero eso era difícil porque eran muy famosos. No querían hacer giras ni actuar en estadios: querían actuar delante de 200 o 300 personas ¿Pero cómo hacer eso? Era imposible, en realidad. Querían volver a ser la banda que eran de jóvenes cuando tocaban en The Cavern (...), así que había algo tierno en lo que querían hacer. Lo que pasa es que este metraje se grabó en enero de 1969 y la película documental “Let It Be” se estrenó en mayo de 1970, un mes después de que The Beatles anunciaran su ruptura. Por eso el público de “Let It Be” asumió que estaba viendo un documental sobre el grupo rompiendo. Sinceramente, todos esos comentarios (como el de Lennon) creo que son los recuerdos que tienen de haber visto “Let It Be”, no de lo que realmente sucedió en enero de 1969. Yo no tenía un plan deliberado de tomar estas imágenes e intentar cambiar la historia de The Beatles. Simplemente intenté mostrar lo que pasó día a día en la banda en ese periodo. EFE: ¿Qué dijeron Paul McCartney y Ringo Starr cuando vieron su documental? Peter Jackson : Se dieron cuenta de que lo que sale en este documental no coincide con lo que recordaban, que es la película “Let It Be”. Es cierto que George Harrison abandonó durante unos días el estudio y que hay algunos altibajos, pero en general este material es realmente divertido y había mucho humor en la banda. De Paul y Ringo esperaba, y no me habría sorprendido, que me pidieran que quitara alguna cosa, pero no recibí ningún comentario así. Tendrías que hablar con ellos para saber exactamente cómo se sintieron, pero parecían estar contentos con el documental. Creo que lo interesante es que nunca se ha visto a The Beatles de una manera tan cruda y honesta como esta. Realmente nunca se les ha retratado de esta forma.