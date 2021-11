Lady Gaga da vida a Patrizia Reggiani en “House of Gucci” de Ridley Scott

“ House of Gucci ”, que aterriza en los cines de Estados Unidos este miércoles, presenta uno de los repartos más lujosos de 2021 .

Tras su deslumbrante debut en el cine con “A Star is Born” (2018) , Lady Gaga presenta ahora “ House of Gucci ”, una ambiciosa y muy esperada película de Ridley Scott que indaga en las bajos instintos y las sangrientas pasiones que golpearon a la marca de alta costura Gucci.

Reggiani fue condenada por ordenar el asesinato de su exmarido Maurizio Gucci (Adam Driver en la película), quien fue tiroteado por un sicario en 1995 en Milán (Italia).

Maurizio Gucci era nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y dirigió la marca de 1983 a 1993.

Dado que aquí no hay “spoiler” posible, la historia sobre Reggiani y los Gucci causó conmoción y su juicio se siguió al detalle en la sociedad italiana, Ridley Scott centra el interés de “House of Gucci” no en el quién sino en el porqué; es decir, qué llevó a una rica y prestigiosa familia a hundirse en un laberinto de traiciones, mentiras y muerte.

En una presentación virtual de la cinta a la que asistió Efe, Lady Gaga admitió que “fue difícil interpretar a una asesina”.

“Una de las lecciones de esta película es que si el espectador presta demasiada atención al poder, al dinero y al privilegio va a estar mirando a lo que en realidad no es el verdadero desastre, que es que ella estaba a punto de ordenar el asesinato de su exmarido”, adelantó.

“Para ella ya no había nada de dinero en juego ahí y eso creo que la gente no lo sabe”, añadió al asegurar que no cree que Reggiani se casara con Gucci por dinero ni que lo quisiera muerto por esa razón.