Muere la actriz franco-mexicano Yvette Mimieux, estrella de “The Time Machine”

Gracias a ese papel y otros que le siguieron hicieron que Mimieux se convirtiera en una de las estrellas más radiantes de la década de los 60. El mismo año apareció en la película de adolescentes de MGM “ Where the Boys Are ”.

Yvette Carmen Mimieux nació el 8 de enero de 1942 en Los Ángeles de padre francés y madre mexicana. Fue “descubierta” a los 15 años cuando el publicista Jim Byron. Mimieux comenzó a trabajar como modelo antes de firmar contrato con MGM en 1959.

La revista Life la puso en su portada a Mimieux con el título “Estrella cálidamente nostálgica”. Hizo ocho películas antes de cumplir 21 años.

En 1962 protagonizó cuatro películas, entre ellas “The Four Horsemen of the Apocalypse” (“Los cuatro jinetes del Apocalipsis”) de Vincent Minnelli y “Light in the Piazza” de Guy Green.

Mimieux interpretó a una novia en “Toys in the Attic” (“Pasiones en conflicto”) de 1963, a una surfista epiléptica en la serie “Dr. Kildare” (1964) y a otra novia en “Joy in the Morning” (“Alegre amanecer”) de 1965. Fue nominada en tres ocasiones al Globo de Oro por su papel en la corta serie “The Most Deadly Game” de Aaron Spelling.

Mimieux coescribió y coprodujo la película para televisión de CBS “Obsessive Love” de 1984.