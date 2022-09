“Presencias” narra la vida de Víctor interpretado por el actor argentino Alberto Ammann, que tras una tragedia toma la decisión de regresar a la cabaña de su infancia. Allí se encuentra con Paulina a quien Yalitza Aparicio le da vida; y juntos vivirán una “bajada a los infiernos”, aseguró el actor .

“Estoy muy feliz de estar estrenando esta película. Fue muy difícil porque planteaba una ‘bajada a los infiernos’ a través de Víctor”, explicó Ammann, y al mismo tiempo se refirió a lo importante que fue para él y para sus compañeros trabajar con Mandoki. “Es el director con el que he trabajado que más conoce el trabajo de actores y actrices”, aseguró.

Tras su exitoso debut en “Roma” (2018) Yalitza Aparicio regresa al cine. “Cuando me senté con Luis a hablar sobre el personaje me dio la opción de trabajar como yo lo había hecho o de, si yo se lo permitía, darme sus consejos. Le dije ‘Sí, claro’. Yo también quiero aprender otras formas de construir un personaje para ampliar lo que he ido aprendiendo”, expresó Aparicio.

Así mismo, evocó cuando el cineasta mexicano le comentó que tenía un proyecto en el que quería que ella participara, y que ella se emocionó y deseó que sí pudiese hacerse.

Finalmente se concretizó y no solo aprendió de Mandoki, explicó Aparacio, sino también de Ammann.

“Hay personas de las que aprendí dentro y fuera del set. Alberto fuera del set me ha compartido consejos que me han ayudado mucho durante este tiempo, y eso es algo que se agradece con el equipo de trabajo”, expresó la actriz. “Un resultado increíble siempre es fruto de un trabajo en equipo. Hemos hecho esto con mucha pasión”, añadió Aparicio.

