Todo lo que debes saber de ‘Ghostbusters: Afterlife’, el regreso de los cazafantasmas

¿Escuchas ruidos raros en tu casa? ¿Se te ha ‘subido el muerto’ últimamente? ¿Tu ropa se ha encogido y estás seguro que no subiste de peso? ¡Es hora de llamar a los cazafantasmas! Los icónicos personajes están de regreso en “Ghostbusters: Afterlife”, una nueva entrega cinematográfica basada en el clásico de 1984 y 1989. Y no, no tiene nada que ver con la versión fallida de 2016, esta película es dirigida y coescrita por Jason Reitman, hijo del director original de “Los Cazafantasmas”, Ivan Reitman, y después de muchos retrasos, finalmente está lista para llegar a los cines de todo México este 18 de noviembre.

“Ghostbusters: Afterlife” se centra en la historia de Callie, hija del fallecido inventor Egon Spengler, quien se muda a un pueblo en Oklahoma junto a sus dos hijos. Callie no tiene ni idea que su padre inventó el ECTO-1 y las unidades de contención de fantasmas, por lo que al vivir en su vieja casa, descubrirán mucho sobre los ‘cazafantasmas’. Spengler fue interpretado en la gran pantalla por Harold Ramis, quien lamentablemente falleció en 2014 a los 69 años. Dado que una reunión completa con el escuadrón era imposible, Jason Reitman y su coguionista, Gil Kenan, escribieron una historia que honrara el legado de la franquicia, en donde un nacieran una joven generación de héroes.

Pero por si aún te quedan dudas y no recuerdas cómo llamarlos, aquí te decimos todo lo que debes de saber sobre esta nueva entrega de “Los Cazafantasmas”.