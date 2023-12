Como una de las nombradas entre las posibles nominadas al próximo Oscar, a los 64 años, Annette Bening tuvo que convertirse en una nadadora profesional para mostrar la vida de la verdadera Diana Nyad que desde los 60 años intentó cruzar nadando desde Cuba hasta Estados Unidos, cuatro veces. Y en comparación, Annette también tuvo otros cuatro intentos importantes, pero con otra competencia muy diferente, como las diferentes nominaciones al Oscar por ‘The Grifters’, ‘American Beauty’, ‘Being Julia’ y ‘The Kids Are Alright’. Y tal cual como ‘Nyad’, ella sigue intentando conseguir la más importante meta del Oscar que nunca obtuvo, hasta ahora. ¿Sabía que podía significar una nueva nominación al Oscar el hecho de contar otro gran desafío de una verdadera nadadora como Diana Nyad? Es una pregunta difícil de contestar... el guion ya contaba con una narrativa maravillosa y el personaje era muy atractivo. Yo también sabía quién era Diana Nyad desde que había dejado de nadar. Y cuando decidió lo que ahora mostramos en el cine, a los 60 años, la estuve siguiendo. Es por eso que no dudé en filmar esta historia, para zambullirme literalmente, porque moría por hacer algo así. La experiencia me encantó. ¿Y en aquel momento imaginó el verdadero entrenamiento que iba a necesitar para aparecer como una verdadera nadadora? Y lo digo porque esa es la gran razón por la cual se habla tanto de una nominación al Oscar. La verdad, no lo supe hasta después de aceptar... Suena ridículo pero realmente no lo pensé. Me pareció una broma, no podía creer que de verdad me estaban ofreciendo una historia como está, yo quería hacerla, pero recién después tuve que salir a trabajar como nunca antes.

En la pantalla, impresiona el parecido físico con la verdadera nadadora Diana Nyad, aunque Annette Bening se vea mucho mejor personalmente, bien maquillada y con un mejor peinado que la cara lavada y el pelo mojado del cine. Pero es esa misma naturalidad, sin botox ni cirugía estética, que también suma la orgullosa confirmación de haber cumplido 65 años, el último 29 de Mayo. Y así es como justamente empieza la historia en Netflix, con la fiesta de cumpleaños de Nyad, a los 60 años, cuando incluso se da cuenta que ya tiene la mentalidad que no tenía en su juventud, lograr el imposible desafío de nadar desde Cuba hasta Estados Unidos. Y con la compañía de Jodie Foster personificando a la fiel amiga y entrenadora Bonnie Stall, Annette Bening cuenta la fabulosa hazaña de los diferentes intentos que ninguna otra nadadora había logrado antes. ¿Qué tan duro resultó el entrenamiento? ¿En qué momento se dio cuenta que podía nadar como una profesional? Solo puedo decir que hoy soy nado mucho mejor que en la época que filmamos ‘Nyad’. Todavía sigo nadando y me encanta. Es como todo, cuando practicas, encuentras el momento en que todo fluye mejor. Yo siempre nadé desde niña, hice buceo, trabajé en un barco, me la pasaba en el océano, lo amo, es un lugar donde me siento muy cómoda. Pero nunca fui una nadadora al nivel de Diana Nyad. Pensé que iba a ser fácil, estoy en buen nivel físico, soy una mujer activa, pero al momento de meterme al agua me di cuenta que estaba sola. ¿En ningún momento dudó que no iba a poder lograr la perfección de una nadadora profesional? Hubo cierto momento en que lo cuestioné “¿Cómo voy a hacer esto?”. Y ne fui a YouTube a buscar cómo se nada en estilo libre, pensando que tampoco podía ser tan difícil. Ahora sé que se necesita mucho más que ver un vídeo de YouTube. Necesité ayuda de una entrenadora profesional llamada Nada Owen, que también nadó en las Olimpíadas. Y trabajé sin parar. Nuestra película se pospuso varias veces y pude tener más tiempo para entrenar. Nadé muchísimo, todo los días. Y fui al gimnasio que no me gusta tanto. Pero ahora soy adicta a la natación. Comí mucho pollo, pequeñas porciones de comida y cosas así, pero quería que mi cuerpo también se viera bien en traje de baño.

¿No pudieron haber aprovechado una doble profesional para las escenas de natación? Probablemente sí, supongo que sí, pero a mí me gusta sentir lo que mi personaje siente. A lo mejor me pasé demasiado por ese lado, pero lo logré, me sentí como ella al querer lograr lo imposible. ¿Jodie Foster había aceptado el rol secundario de la entrenadora desde el principio? Sí, cuando me contaron que se lo iban a ofrecer, yo dige que ella nunca iba a aceptarlo. Bien podía interpretar mi personaje de Diana, no creía que podía aceptar un rol secundario. Pero cuando aceptó, me fue a ver a mi casa y la verdad, me parece que vino para probarme (Risas). ¿No se conocían? Conocía profesionalmente a Jodie Foster, había visto su trabajo, su talento es innegable. Nos conocíamos, pero no demasiado. Y nos llevamos maravillosamente bien desde el primer minuto. Ella es siempre la más inteligente del lugar, tiene más experiencia que cualquiera. Y además es muy buena directora de cine. Sabía que íbamos a contar con la mejor. Y tengo que agradecerle mucho porque fue la que también me cuido más durante todo el rodaje.