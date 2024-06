¡Conquistó a Cannes con su talento y belleza! Comienza Emma Stone nueva aventura en ‘Kinds of Kindness’

Se siente como un grupo de teatro donde él tampoco tiene un estilo dictatorial para trabajar. Sabe muy bien lo que quiere, pero tiene una forma muy abierta de cambiar o descubrir temas con un gran instinto. Será por eso que me siento realmente cómoda y confiada completamente cok él. Y lo digo porque he trabajado con otros directores que no saben necesariamente lo que quieren o intentan un millón de tomas solo porque quieren decidir después en la sala de edición. Y Yorgos no es así, para nada. En el momento de filmar sabe lo que va a quedar en la versión final y es algo que los actores apreciamos mucho, aunque sea una total sorpresa. Es un buen estilo donde nosotros podamos hacer solo nuestro trabajo como actores sin convertirnos en mini directores ni tratemos de corregir un guion, porque es algo que pasa bastante.

¿Y AL MOMENTO DE ACEPTAR UN ROL DETERMINADO TE FIJAS EN EL MENSAJE QUE PUEDAS DEJAR COMO MUJER?

Supongo que me fijo en las historias que me parezcan interesantes. No sé si soy el estilo de actriz que necesita hacer cine para generar un mensaje en particular. Soy feminista, aunque no sé si puedan señalarme como una activista. Solo trato de buscar personajes interesantes en un mundo interesante con algo que yo quiera explorar.

¿Y EN ESE SENTIDO CREES QUE SEA POSIBLE CONSEGUIR LA IGUALDAD ENTRE LA MUJER Y EL HOMBRE EN RELACIÓN A LOS ROLES DISPONIBLES O LO QUE PAGAN EN CINE?

No es algo que dependa de mí... Supongo que hay mucha gente que trata de cambiar, dando un paso adelante, para que la búsqueda de la igualdad con la mujer también tenga sentido.