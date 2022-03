‘Cuando seas educado, hablamos’, actriz española le da lección de humildad a reportero mexicano

Es un hecho que las celebridades se deben a su público, si no hubiera fanáticos que agotan en horas los boletos para los conciertos, Bad Bunny no sería el artista más escuchado de 2021, si no hubiera jóvenes que se pelean por los productos de las Kardashian, no serían las empresarias multimillonarias que son hoy. Así, la lista es interminable, sin embargo, hay una delgada línea entre la vida pública y la privada, algo que algunos periodistas aún no comprenden. El más reciente ejemplo es el de un periodista mexicano, quien esta semana recibió una lección de humildad por parte de la estrella española Ester Expósito.