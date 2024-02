¡Cuenta regresiva! Afina detalles Vivir Quintana para su show en el Lunario del Auditorio Nacional

¿QUÉ DIJO VIVIR QUINTANA?

Como parte de promoción de su próximo show en el Lunario del Auditorio Nacional, Quintana ha charlado con algunos medios sobre esta importante marca en su carrera.

”Siento que la música puede lograr eso, yo lo hago para tocar a la gente, la intención es tocar a la gente en todos los estratos, en todos lados, eso sí me ha pasado, me gusta que la gente diga que por ‘Canción Sin Miedo’ no estaba en el movimiento feminista y se atrevió a ir a una marcha...”, dijo.