Daniel Lechuga, influencer mexicano, denuncia secuestro en Colombia: ‘Yo tenía mucho miedo’

“Wey, acabo de vivir la experiencia más horrible de toda mi vida aquí en Colombia. Ayer en la noche salí por algo de cenar, iba caminando y me interceptaron unas personas. Me llevaron con ellos”, relató visiblemente afectado.

Durante las horas en que estuvo privado de su libertad, Daniel Lechuga fue obligado a vaciar sus cuentas bancarias bajo amenazas de los secuestradores. ‘Me hicieron vaciar mis cuentas, wey, fue un desmadre, yo tenía mucho miedo y, obviamente, se quedaron con todo’, explicó.

El influencer aseguró que su liberación ocurrió aproximadamente a las 10:00 de la mañana del lunes 3 de febrero. Tras ser dejado en libertad, logró regresar al departamento en el que se hospedaba y desde allí pudo comunicarse con su familia gracias a un teléfono de emergencia que mantenía guardado.

‘Por suerte tengo este celular (con el que estoy grabando) aquí en el Airbnb, que no lo saco, es de emergencia... pude contactar a mi familia y ya me quiero largar de aquí, ya me quiero ir a mi país, no quiero estar aquí’, dijo visiblemente afectado.

A través de su cuenta de Instagram, el creador de contenido informó que actualmente ya se encuentra de regreso en México.