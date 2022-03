De Eugenio Derbez a Ucrania, los mejores momentos de los SAG Awards 2022

¿TODO BIEN SELENA?

“Only Murders in the Building”, la serie de Star+, fue una de las series nominadas en los SAG Awards 2022 y aunque Selena Gomez no fue nominada por su actuación, fue una de las invitadas de honor para presentar uno de los premios. Sin embargo, Selena preocupó a sus fans cuando llegó al evento, pues mientras posaba en la alfombra roja, la cantante se fue directo al suelo... aunque no se sabe si tropezó o si se desmayó.

Debido a que la caída ocurrió justo cuando el hombre que formaba parte de su staff se acercó a ella, muchos aseguran que se trató de un desmayo y que él acudió a auxiliarla al ver que no estaba bien. Tras la caída, el personal de seguridad le ayudó a la cantante a levantarse y llamó la atención que tras el incidente, Selena Gomez optó por no volverse a poner los tacones negros que traía al principio, incluso salió descalza al escenario.