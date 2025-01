De la funa al pésame: Muere la mamá de Mariana Seoane y la critican por compartir foto de sus últimos momentos

¿DE QUÉ MURIÓ LA MAMÁ DE MARIANA SEOANE?

La madre de Mariana fue diagnosticada con cáncer en 2019 y, aunque en junio del 2023 celebró que había superado la enfermedad; en julio de este año se enteró de que había regresado, esta vez mucho más agresivo.

“Siempre uno espera que sucedan milagros, y la verdad que sí Diosito me la dejó, dentro de su enfermedad duró mucho y el último tiempo ya se deterioró drásticamente, y la verdad ya era un sufrir, no era la persona que más amas, ya realmente sin poderse mover, no era mi mamá”, explicó firme y triste la cantante a la prensa.

Seoane compartió una foto de los últimos momentos de ella con su madre, en donde se puede ver a la señora en condiciones graves siendo abrazada y llorada por la actriz de telenovelas.