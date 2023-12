¿Diciembre me gustó para que se vayan?

Luego de que el mes dio inicio con la noticia de que la legendaria agrupación de rock KISS se retiraba de los escenarios, tan solo esta semana se les unieron dos cantantes anunciando su retiro.

Esto se dio dentro del espectáculo de la música en español puesto que son dos figuras representativas, cada uno a su manera, de la década de los 90 cuando tuvieron su mayor brillo, siendo el primero el cantautor de origen guatemalteco Ricardo Arjona, quien por aquellos años fue de los que apoyado en videos musicales que estaban a todo en la rotación en nacientes canales de videos por aquellos años como MTV Latino y Telehit se convirtió en uno de los solistas más exitosos gracias a temas como “Mujeres” o “Jesús Verbo No Sustantivo”.

La noticia del retiro de Arjona, si bien fue de tristeza para su base de seguidores, para otros como un servidor que pasó de tararear sus temas al hartazgo de estar expuesto a su pretenciosa composición en letras sobre todo fue todo un motivo de celebración, y más en vísperas del Día de la Virgen de Guadalupe, ocasión que fue propicia para memes y todo tipo de bromas en redes sociales coincidiendo la mayoría en que este hecho fue todo un milagro que se debía a la morenita del Tepeyac puesto que el pregonero de un tema como el mencionado de “Jesús Verbo No Sustantivo” dejó atrás el potencial creativo de sus inicios por una mediocridad autoral que si bien satisfizo a sus fans por las siguientes décadas, en realidad era un martirio escuchar si en algún momento de topabas con sus temas.

Caso contrario es el del cantautor español Enrique Iglesas, quien justo un día después del anuncio del retiro de Ricardo Arjona confirmó la noticia que ya se venía anticipando con anterioridad de retirarse en su caso para pasar más tiempo con la familia que ha formado con la ex tenista de origen ruso Anna Kournikova.

Decimos que caso contrario a Arjona es el de Enrique Iglesas no tanto por el antecedente inmediato de ser hijo de uno de los más grandes cantantes de la música en español como Julio Iglesias, ya que si nos remontamos al surgimiento de Enrique de manera casi paralela a Ricardo Arjona a mediados de los años 90, él se concentró en destacar por cuenta propia sin ninguna pretensión por ser hijo de quien era sino con temas de su autoría como “Si Tú Te Vas” o “Experiencia Religiosa” y contrariamente dándose a conocer en las discográficas de Latinoamérica usando el apellido Martínez e irónicamente diciendo ser originario de Guatemala ... de donde sí era Arjona.

Con todo, con su primer álbum titulado “Enrique Iglesias”, además de vender seis millones de copias y realizar su primera gira de conciertos, obtuvo su primer Grammy en febrero de 1997 en la categoría de Mejor Intérprete de Pop Latino para terminar el siglo XX no solo cantando el tema homónimo de telenovelas como “Nunca te olvidaré” (1999), sino haciendo el ansiado por muchos “crossover” a la música en inglés de la mano de la banda sonora de la película protagonizada por Will Smith y Salma Hayek “Wild Wild West” (1999) con el tema “Bailamos”; un dueto con la finada Whitney Houston como “Could I Have This Kiss Forever” y con ello siendo parte ese año del privilegiado grupo de latinos triunfando en el mundo anglosajón como Ricky Martin, Christina Aguilera y Jennifer López, entre otros.

Vayan desde aquí pues los mejores deseos para este nuevo grupo de “reitrados” del pop en español.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx