Beyoncé con su ‘Renaissance’, Adele con ‘30’, Bad Bunny con su ‘Un Verano Sin Ti’ y Harry Styles con su ‘Harry´s House’, entre otros, competirán en la categoría a mejor álbum del año en la 65 edición de los premios Grammy, que se entregarán en Los Ángeles el próximo 5 de febrero. El grupo sueco ABBA (“Voyage”), la rapera Mary J. Blige (“Good Morning Gorgeous”), la compositora Brandi Carlile (“In These Silent Days”), la banda británica Coldplay (“Music of the Spheres”), Kendrick Lamar (“Mr. Morale & The Big Steppers”) y Lizzo (“Special”) son el resto de elegidos por la Academia de la Grabación de los Estados Unidos para disputarse el gramófono en este apartado. La categoría de mejor álbum del año será una de las más reñidas en los Grammy 2023 debido a las altas probabilidades de victoria con las que llegan Beyoncé y Adele en sus respectivos regresos a la música de estudio.

¿FAVORITOS DE LA ACADEMIA? ‘Break My Soul’ de Beyoncé fue nominado a grabación y canción del año, mientras que su álbum ‘Renaissance’ — que la adentró en el mundo de la música dance — fue nominado a álbum del año. Jay-Z se llevó cinco nominaciones este año, ahora cada uno tiene el récord de 88 nominaciones a los Grammy. Kendrick Lamar fue el segundo más nominado con ocho menciones. Adele y Brandi Carlile recibieron siete cada una. Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled, The-Dream y el ingeniero de masterización Randy Merrill recibieron cada uno seis. La academia agregó un premio a canción para el cambio social y cinco nuevas categorías competitivas, incluyendo compositor del año, que de acuerdo con Mason ayudará a diversificar la 65ª edición de los premios.

GOLPE DEL ‘CONEJO MALO’ Aunque no es descartable la “campanada” de Harry Styles gracias a su disco ‘Harry’s House’, una fusión de funk, R&B contemporáneo y pop-rock que, si bien no ha sido un éxito masivo a nivel de reproducciones, cuenta con muy buenas críticas. Una sorpresa aún mayor sería que Bad Bunny consiguiera triunfar en su primera vez como nominado a una categoría general en los Grammy, los galardones más importantes en el panorama musical a nivel internacional. El creador del disco ‘Un Verano Sin Ti’ ha conseguido batir récords en la industria con números de infarto en plataformas como Spotify, en la que se situó como el artista más reproducido en todo el mundo durante el pasado mes de octubre.

Esto supone un paso más en la carrera del puertorriqueño, que ganó el Grammy a mejor álbum de música urbana -una categoría puramente latina- el año pasado con “El Último Tour del Mundo”. Además, Bad Bunny había hecho lo propio con el gramófono a mejor disco latino de pop o urbano gracias a “YHLQMDLG” en 2020. FIESTA MULTICULTURAL La 65ª edición de los Grammy volverá el próximo 5 de febrero a Los Ángeles después de que su última entrega se celebrase en Las Vegas con motivo de un despliegue especial motivado por la pandemia. TE PUEDE INTERESAR: Netflix lanzará documental sobre multihomicidio de la Narvarte, ¿saldrá la verdad? Las canciones que competirán con ‘Break My Soul’ a grabación del año incluyen ‘As It Was’ de Styles, ‘Woman’ de Doja Cat, ‘Easy On Me’ de Adele, ‘Don’t Shut Me Down’ de ABBA, ‘Good Morning Gorgeous’ de Blige, ‘Bad Habit’ de Steve Lacy, ‘The Heart Part 5’ de Lamar, ‘About Damn Time’ de Lizzo y ‘You and Me On the Rock’ de Carlile con Lucius. (Con información de EFE y AP)

1 TODOS LOS NOMINADOS

Álbum del Año

ABBA - Voyage

Adele - 30

Bad Bunny - Un Verano Sin Ti

Beyoncé - Renaissance

Mary J. Blige - Hello Gorgeous

Brandi Carlile - In These Silent Days

Coldplay - Music of the Spheres

Kendrick Lamar - Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo - Special

Harry Styles - Harry’s House

Grabación del Año

ABBA - Dont Shoot Me Down

Adele - Easy On Me

Beyoncé - Break My Soul

Mary J Blige - Hello Gorgeous

Doja Cat - Woman

Steve Lacy - Bad Habit

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Brandi Carlile - You And Me On The Rock

Lizzo - About Damn Time

Harry Styles - As It Was

Canción del Año

Gayle - abcdefu

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute’s Version)

Harry Styles - As It Was

Steve Lacy - Bad Habit

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Beyoncé - Break My Soul

Adele - Easy On Me

DJ Khaled - God Did

Lizzo - About Damn Time

Bonnie Rait - Just Like That

Canción Pop Solista

Adele - Easy on Me

Steve Lacy - Bad Habit

Harry Styles - As It Was

Lizzo - About Damn Time

Bad Bunny - Moscow Mule

Álbum Pop

ABBA - Voyage

Harry Styles - Harry’s House

Coldplay - Music of the Spheres

Lizzo - Special

Adele - 30

Canción Pop Dúo/Grupo

Coldplay y BTS - My Universe

ABBA - Don’t Shut Me Down

Camila Cabello y Ed Sheeran - Bam Bam

Post Malone y Doja Cat - I Like You

Sam Smith y Kim Petras - Unholy

Interpretación de Rock

Bryan Adams

Beck

The Black Keys

Brandi Carlile

Idles

Ozzy Osbourne

Turnstile

Canción de Rock

Red Hot Chili Peppers

Turnstile

Brandi Carlile

The War On Drugs

Ozzy Osbourne

Álbum de Rock

The Black Keys

Elvis Costello

Idles

Machine Gun Kelly

Ozzy Osbourne

Spoon

Interpretación Alternativa

Arctic Monkeys - There’d Better Be a Mirroball

Big Thief - Certainty

Florence + The Machine - King

Wet Leg - Wet Leg