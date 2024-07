¡El lunes es la final! Agradece el chef Antonio De Livier por la temporada 3 de ‘Top chef VIP’

Una temporada emotiva y fuerte fue lo que vivieron los participantes, jurado y hasta la conductora Carmen Villalobos en la edición 2024 de ‘Top Chef VIP’ el cuál después de poco más de 2 meses llegará a su fin este lunes 29 de julio por la señal de Telemundo Internacional. Por ello VMÁS pudo platicar con el chef mexicano Antonio De Livier quien además de ser juez de la contienda, es una de las figuras en la gastronomía mexicana más importantes de la actualidad. En el show participaron celebridades como Daniela Castro, Mark Tacher, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, Rosie Rivera, Polo Morín, Mariana Botas, Paty Navidad, José Galeano y otros más, precisamente estos últimos están a un paso de disputar el galardón como campeón.

CHEF ESTAMOS EN LA RECTA FINAL... Ya se escoge quien se va a esos últimos 100 metros, la cosa se pone chula, el baile se pone candente. No sabes que bella temporada que bonita está ¿ESPERABA UNA TEMPORADA ASÍ? Ahora si que lo que menos puede uno predecir es justamente todas estas sorpresa revelaciones, todos es esto movimientos que hacen que salga este aspecto humano de parte de todos, te estoy hablando no nada más de los participantes sino los que estamos de este lado. Yo que tengo 3 años haciendo este programa te digo es entrañable, lo siento tan mío, tengo la camisa tan puesta que evidentemente estás en una posición que no puedes estar juzgando personas, estás juzgando platillos y lo que tiene Top Chef VIP está a flor de piel se evidencia en la parte humana

¿LES SORPRENDIÓ LA CALIDAD DE PLATILLOS? Una cosa es que te canten una rola y la bailas, permíteme te digo esto una actuación de una actriz increíble de la talla más alta que exista, que la ves desde lejos en una pantalla, o la ves desde lejos o la escuchas en una bocina y otra cosa es que se paren enfrente de ti y te entreguen algo que hicieron con sus manos, con su sudor, con su dolor con sus lágrimas y con todas las ganas del mundo de quererte complacer. Es una experiencia totalmente diferente, no sabes de donde salen estos perfiles de sabores tan mágicos o tan malos, porque hay que decirlo como son las cosas pero no puedes decir ‘yo me esperaba esto de tal actor o tal cantante’, es imposible. SE ABRIERON LOS CORAZONES... “Es una revelación diaria, muy bella porque también la gente sigue a sus artistas favoritos, en Top Chef VIP están conociendo el lado muy humano, y que se sometan a tanto y saquen la parte más humana”. Afortunadamente tengo la fortuna y el privilegio de estar ahí, y hace uno lo mejor que puede para que el público sienta lo que siente uno, es el trabajo más difícil. Y también sin exagerar, la gente no es tonta se da cuenta cuando uno le mete demasiada faramalla y hay cosas que si te despiertan unas emociones muy fuertes, porque está rico el plato o porque se fue alguien porque viste el esfuerzo que hizo, pero no estamos para juzgar a gente nosotros estamos para juzgar platillos es lo más justo para todos.

¿LA COCINA LATINA HA SIDO IMPORTANTE EN ESTA TEMPORADA? Por supuesto hay mucho que presumir de la comida latina, hay mucho que aprender de la gastronomía latinoamericana. Y hay una cosa que creo que se ha logrado muy bonito con ‘Top Chef VIP’ es exponer nuestra gastronomía latinoamericana y que mucha gente no conoce, o hay mucha gente que dice ‘¿Por qué no exponen más la cocina de Venezuela, República dominicana, Ecuador?’ y top chef ha logrado, no del todo pero ha logrado exponer mucho eso, se ha prestado el formato, la buena vibra, la buena energía de todo el que colabora ahí.

¿QUÉ REPRESENTA EN SU CARRERA ESTAR EN ‘TOP CHEF VIP’? Representa una bendición primero que nada, porque estoy agradecido con mi familia de Telemundo Internacional, inmensamente agradecido. Representa un compromiso de entretener de la manera más franca y más sana posible a la gente que nos da la oportunidad de vernos, sobre todo que para mucha gente que está bombardeada de información de imágenes que a veces no quieres ver y contenido que no es el más noble del mundo y estamos llenos de eso en muchas plataformas me fascina poder participar en algo que es positivo y lindo con el drama, con lo humano, con lo que te hace engancharte con un programa que te arrasa y te dice “eso no es justo porqué sacaron a otro”, me siento muy privilegiado.