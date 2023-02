Red Hot Chilli Peppers aparece con ‘Cant Stop’ que sirve como claro mensaje a sus c ontendientes en el emparrillado.

Tal parece que los más grandes fanáticos de AC/DC son los ‘chiefs’ ya que también agregaron los hits ‘Are You Ready’ y T.NT. de la mencionada banda.

Por ejemplo en la playlist de Kansas City Chiefs se pueden encontrar joyas del rock como ‘Back un Blank’ y ‘Highway to Hell’ de AC/DC, Crazy Train del icónico Ozzy Osbpurne.

MUSICALES

Son 34 canciones que conforman la lista de las Philadelphia Eagles, y entre las elecciones hay buenos viajes al pasado musical, hits que pusieron a cantar a más de uno y algunas hasta inspiradoras para pleno escenario deportivo.

También cuentan con canciones de AC/DC, aunque destaca el hit ‘For Those About to Rock’ del mencionado grupo.

Guns N´s Roses es de los favoritos con su smash hit ‘Welcome to the Jungle’ como mensaje a sus oponentes de este domingo.