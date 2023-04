Embajadora de Chile abre diálogo sobre su país a 50 años del Golpe de Estado

La presencia de Chile como país invitado a la Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 no se reduce solo a la oferta literaria y cultural que compartirán estos días, pues también se enmarca en la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet.

Para recalcar que este hecho no es pasado, sino presente en el panorama de la nación sudamericana, la Embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez Muñoz, amplió la conversación al respecto este viernes durante la primera jornada de la fiesta de la fiesta de las letras con la charla “50 años del Golpe de Estado en Chile”, que ofreció en la Sala Enriqueta Ochoa del Centro Cultural Universitario de la UAdeC.

“Cuando se mira una historia de hace 50 años muchas veces se piensa que es pasado, que es un hecho que ocurrió hace mucho tiempo. Para nosotras y nosotros, desde Chile, no es algo que ocurrió hace mucho tiempo, no es algo que quedó en un momento del pasado, no es una foto que miramos en blanco y negro o sepia, no quedó atrás y que nos cuentan como una historia lejana. Es algo que sentimos hoy día, que nos sigue definiendo como país, es algo que consideramos muy de hoy. Por eso la importancia de poner este marco y conversar del Chile de hoy”, explicó la diplomática.