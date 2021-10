En “La 167” Farruko hace un homenaje a sus raíces puertorriqueñas

Farruko hace un homenaje a sus raíces puertorriqueñas y a la salsa en su álbum “La 167”, que incluye su éxito internacional “Pepas” y a invitados como Pedro Capó, Myke Towers y Jay Wheeler.

Desde su lanzamiento a finales de junio, el himno fiestero “Pepas” llegó a importantes listas de Billboard: entró al top 10 de la lista Global 200; estuvo en los primeros 50 puestos de la lista Hot 100, y encabezó las listas Hot Latin Songs y Hot Dance/Electronic Songs. Tiene casi 300 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video, estrenado a principios de agosto, suma más de 111 millones de vistas en YouTube. La canción ya tiene un remix de David Guetta.

“Todo pasó de repente, es una locura lo que está pasando con el tema, pero estoy sumamente contento”, dijo el reggaetonero en una entrevista reciente por videollamada desde Puerto Rico a propósito del lanzamiento de su noveno álbum el pasado viernes bajo el sello Sony Music Latin.

“Ha llenado más de lo que son mis expectativas. He sentido que (los fans) tienen una afinidad genuina, orgánicamente, con la canción de ‘Pepas’. Es algo increíble”, agregó.

El productor colombiano Víctor Cárdenas participó en “Pepas” y en “El incomprendido”, otro de los temas de “La 167” en el que hacen una especie de homenaje a la canción clásica dance de los 90 “Better Off Alone” de Alice DJ y al fallecido salsero puertorriqueño Ismael Rivera, de cuyo tema “El incomprendido” incluyó unos versos.