¡Entrevista de lujo! ¿Se llevará Timothée Chalamet el Oscar? Por su Bob Dylan ‘desconocido’

¿CÓMO FUERON LOS PRIMEROS PASOS EN LA PREPARACIÓN DE TIMOTHÉE, PARA CONVERTIRSE EN UN COMPLETO CONOCIDO COMO BOB DYLAN?

Timothée Chalamet: - Viajar a Minnesota fue lo que más me sirvió y no lo digo por ningún sentido académico, porque yo tampoco trataba de excavar los lugares exactos por donde había caminado Bob Dylan. Ni siquiera pensé en buscar nada específico como si tuviera una agenda para cada día. Simplemente quería estar en el mismo ambiente en que el vivió, en lugares simples como una carretera, el mismo clima, lo esencial como para poder encontrarme con su voz. Y me sorprendió que haya compuesto canciones como North Country Blues y Rocks and Gravel cuando él apenas tenía 19 o 20 años. Con temas así, lo fui incorporando cada vez más, hasta que dejó de ser un completo desconocido para mí.

¿Y EDWARD? ¿CON EL RODAJE PUDISTE ENTENDER O CONOCER QUIÉN PRETENDÍA SER REALMENTE EL ÍNTIMO BOB DYLAN QUE MUY POCOS CONOCEMOS?

Edward Norton: - No, no, ni siquiera lo entlendo (Risas). Puede haber gente como yo que aprecia el lado místico. Me encanta el poder de la magia, sin saber lo que pasa detrás de escena. No me interesa para nada saber lo que se vive detrás de una guitarra. Me interesan las canciones. Y lo que yo más admiro sobre Bob Dylan es como de alguna manera, un joven de 22 años entendió que no es necesario responder todas estas preguntas que la gente se plantea sobre él. Tener 22 años, sin tener que explicar lo que quiso decir con una canción, con conformarse en decir que simplemente la escribió y punto. Por ahí pasa la mística. La gente que lo cuestiona no tiene la densidad de esa edad, como para entender lo que él entendía. Yo tampoco. Ni siquiera quiero conocerlo. No quiero saber lo que pasa por su mente, porque sería como explicar un truco de magia que termina perdiendo toda la magia, quitándole la potencia que él generó con su música. Al menos yo, quiero que Bob Dylan siga siendo un completo desconocido para mí.