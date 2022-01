$!¿Exageración? Critican a Yuya por disfrutar su maternidad y presumirla en redes sociales

“Ser madre es lo mejor que te puede pasar en la vida”, “No conocerás el amor incondicional hasta que tengas un hijo” o “Una mujer no está completa hasta que no es madre”, son solo algunas de las frases que más escuchamos las mujeres cuando se habla de maternidad. Desde pequeñas se nos regalan muñecas para cuidarlas y peinarlas, e incluso se nos habla de un ‘instinto materno’ que ‘todas poseemos’, sin embargo, todas estas creencias no han hecho más que romantizar la maternidad, es decir, alejarla completamente de la realidad.