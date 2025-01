Expertos: Las mejores series y películas del 2024 para ver en este inicio de año 2025

¿Qué hacer en este primero de enero del 2025? Si el plan es quedarse en casa y explotar las plataformas de streaming, estas recomendaciones de series y películas pueden interesarte. Descubre drama, suspenso, acción, comedia. La siguiente lista de contenido es para todos los gustos. Recurrimos a expertos del cine, como Gabriel Ramos, Esteban Sheridan, Alfredo De Stefano y The New York Times, estas son sus sugerencias: GABRIEL RAMOS Director del Epic Film Institute en Saltillo Series sugeridas: Disclaimer | Apple TV+ Una entrega misteriosa amenaza con revelar el pasado de una reconocida periodista. Dirigida por Alfonso Cuarón.

The Bear | Disney+ Comedia dramática, creada por Christopher Storer, en la que un joven chef lucha para transformar una tienda de sándwiches junto con un equipo de cocina tosco.

Shogun | Disney+ Basada en la novela de James Clavell, el navegador inglés John Blackthorne llega a la costa japonesa, donde es capturado y se convierte en un guerrero samurai.

Películas sugeridas: The Brutalist | MUBI Director: Brady Corbet Huyendo de Europa en la posguerra, un arquitecto llega a Estados Unidos junto con su esposa para rehacer su vida, abordando el fraude que puede ser el sueño americano.

Complete Unknown | Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV+ Director: James Mangold Ambientada en el Nueva York del inicio de los 60’s, es un bio musical que cuenta la historia de Bob Dylan, cantante de folk y una de las figuras más prolíficas e influyentes en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI.

Cónclave | Apple TV+ / Cines Director: Edward Berger Tras la muerte del Sumo Pontífice, un nuevo cardenal es designado como responsable para liderar la elección de un nuevo Papa. Con el tiempo, se ve atrapado en una compleja conspiración en la que descubre secretos que pueden sacudir la estabilidad de la iglesia católica.

ESTEBAN SHERIDAN Productor, guionista y crítico de cine. Top series sugeridas: Hacks | Max Producción ganadora del EMMY a mejor serie de comedia, desarrolla el choque entre una legendaria standupera con “writers block” y una joven escritora, obligadas a trabajar juntas para salvar sus carreras. Ingenio, humor y segundas oportunidades en el mundo del espectáculo.

Bad Sisters | Apple TV+ Thriller irlandés lleno de humor que sigue a las hermanas Garvey mientras enfrentan secretos, lealtades y un sospechoso asesinato que las une más que nunca.

Slow Horses | Apple TV+ Un agente británico del MI5 falla de manera vergonzosa en una misión y es exiliado a Slough House, un purgatorio administrativo conocido como más bajo del servicio.

¿Te gustaría intentar algo diferente? Esteban nos sugiere darle una oportunidad a How to with John Wilson, disponible en Max, se trata de un documental más experimental en el que John Wilson se adentra en una aventura de autodescubrimiento y observación cultural mientras, en secreto, se encarga de filmar las vidas cotidianas de los neoyorquinos.

Otros tips que puede encantarte: The Bear Disney+ Shogun Disney+ The Penguin Max Fallout Amazon Baby Reindeer Netflix Only Murders in the Building Netflix Películas sugeridas: The Substance | Mubi Directora: Coralie Fargeat Elisabeth Sparkle se enfrenta a un despido, que la lleva a conocer una sustancia que promete transformarla en una versión mejorada de sí misma.

Rebel Ridge | Netflix Director: Jeremy Saulnier Un marine retirado enfrenta la corrupción en un pueblo cuando la policía local le confisca el dinero que necesita para la fianza de su primo.

Guerra Civil | Max Director: Alex Garland En un futuro distópico, Estados Unidos se encuentra en guerra debido a un movimiento secesionista. Periodistas acompañan a militares de Washington, mientras las fuerzas californianas y texanas buscan conquistar la capital.

Unas más para disfrutar: The Promised Land | Amazon Director: Nikolaj Arcel Challengers | Amazon Director: Luca Guadagnino ALFREDO DE STÉFANO Artista visual y fotógrafo Top series sugeridas: True Detective: Night Country | HBO En Luisiana dos detectives investigan el asesinato de una joven que fue sometida a un ritua pagano. Tras haber ocurrido en 1995, en 2012 unos policías interrogan a los dos detectives ya que sospechan del regreso del asesino.

El problema de los 3 cuerpos | Netflix Cinco amigos hacen descubrimientos asombrosos mientras la naturaleza les revela una amenaza existencial para toda la humanidad.

McCartney 3,2,1 | Apple TV / Disney / YouTube Paul McCartney habla con el productor musical Rick Rubin, comentan de su innovador trabajo con The Beatles.

Películas sugeridas: Perfect Days | MUBI Director: Wim Wenders Hirayama trabaja en el mantenimiento de los baños públicos de Tokio, fuera es apasionado de la música y literatura. Sin embargo, una serie de eventos revelan su pasado.

Sometimes think about dying | MUBI Director: Rachel Lambert Una joven tímida, solitaria y depresiva que trabaja en una oficina portuaria de Oregón, se encuentra con un joven extrovertido y simpático que trastoca su vida.

Civil War | Amazon Prime Video NEW YORK TIMES Top series sugeridas: English Teacher | Max La serie examina las guerras culturales educativas posteriores a COVID, resulta que la curiosidad es una de las mejores formas de aprender.

Fantasmas | Max Trata sobre lo difícil que es encontrar un lugar para vivir en la ciudad de Nueva York. Por otro lado, de cómo la mente de Julio Torres es un espacio más grande que cualquier condominio en los cinco condados.