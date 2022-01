¡Galilea Montijo lo hizo de nuevo! Ahora explota contra Superholly por criticar el inglés de Yalitza Aparicio

Galilea Montijo, conductora de Hoy, arremetió contra la youtuber e influencer Superholly por haber “criticado” la pronunciación de Yalitza Aparicio en su nuevo cortometraje Daughters of Witches (Hijas de Brujas) dirigido por Faride Schroeder para la plataforma de Hulu y entrevistas mientras promocionaba “Roma” de Alfonso Cuarón. Sin embargo, la tapatía se enojó más que Yalitza por lo dicho en el canal de Holly, hasta el punto de burlarse de la crítica con una forma incorrecta de hablar inglés. Esto durante la transmisión del programa Hoy, donde arremetió contra la creadora estadounidense defendiendo a Yalitza Aparicio por su pronunciación de la lengua extranjera.

Mientras se presentaba la cápsula sobre la respuesta de Aparicio, Montijo comenzó a realizar burla del acento inglés; en la cápsula se muestra a la actriz nominada al Óscar respondiendo ante medios. “No para nada, al contrario, yo vi su video y se me hizo increíble. La verdad es que yo la admiro mucho y es que yo decía que igual tomo clases con ella pues porque ¿quién no la sigue, no?”, aseguró la joven defensora por los derechos de los pueblos indígenas. “Es increíble que alguien así comparta todo lo que sabe para qué uno vaya aprendiendo, porque son muchas cosas que a veces en la escuela o mediante una lectura no lo vas a aprender”, concluyo la Aparicio. Al término de esta, la conductora mostró no tener el conocimiento sobre la influencer y su contenido que trata de analizar el inglés de muchos famosos, así como dar clases de inglés.

“Superholly es la chica que le dio con todo a Yalitza, es mexicana... no es venezolana, nació en México y da clases de “inglish”... nació en Venezuela, vive en México y da clases de inglés” comentó la tapatía en una aparente confusión Agregando, ahora si, su opinión con claro desagrado: “el día que tú tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos nena, mientras sabes que don’t care... Sabes qué es lo importante, cuando voy a EU me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas”. TE PUEDE INTERESAR: “Me quitaron patrocinios por un chiste, a Galilea Montijo no, y lo que hizo no es chiste”: Ricardo O’Farril HOLLY A GALILEA: “NO SE TOMÓ NI 5 MINUTOS PARA VER MI CANAL” Después de lo dicho por la conductora, la influencer respondió algunos twitts que le hicieron llegar sus fanáticos sobre lo expuesto en televisión abierta; “Como siempre digo: lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado”, escribió la youtuber nacida en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos), no en Venezuela como se comentó.

Aunque también se sabe que Holly Grace viajó y estudió en México como en Estados Unidos por el trabajo de su padre, como lo ha comentado en sus videos En uno de los comentarios realizado por una seguidora a cerca de que sí se dirigía a ella, la influencer comentó que “sí, me dijo que cuando tenga el dinero en el banco que tiene Yalitza y Sofía Vergara, puedo dedicarme a criticar. (??? ¿Qué onda con el comentario?) No se tomó ni 5 minutos para ver de qué trata mi canal, y lo que concluí en el video donde analizo el inglés de Yalitza”. ¿QUÉ PASÓ CON SUPERHOLLY Y YALITZA? La youtuber con cuatro millones de seguidores encontró una nota donde se afirmaba que el inglés de Yalitza Aparicio era “perfecto y casi nativo”, peses a haber aprendido el idioma desde hace poco. Esto se convirtió en una idea para su canal de internet, como lo ha hecho con otros famosos como Eugenio Derbez. Aunque no encontró muchos ejemplos de la pronunciación de Aparicio, nunca realizó un comentario negativo a la actriz mexicana, mencionó que “definitivamente aquí suena como a alguien que está leyendo en inglés, pronunciando en español. Ojo que no le quito el mérito”, dijo. “Yo no sé si habla fluido, no sé si tiene un amplio vocabulario, no sé si puede expresarse con facilidad porque no hay ejemplos. Hemos sido timados”, añadió. Aseguró que pese a no saber el idioma anglosajón, escucharle en unas pequeñas líneas en el cortometraje le da el aprendizaje de la lengua, por lo que la felicitó por atreverse y darle importancia al trabajo de los traductores.

La youtuber expresó que cuando vio las entrevistas de Yalitza junto a Marina de Tavira le dio gusto que los medios se adaptaran a la lengua materna de la actriz oaxaqueña, el español, por lo que se dio cuenta que el idioma no fue un impedimento para que Aparicio se desenvolviera en diversos proyectos en el extranjero. “Se nos hace extraño en Estados Unidos porque casi todo el mundo se adapta y aprende nuestro idioma, pero no es tan raro. Muchos actores de Estados Unidos cuando van a México no aprenden español. Más bien esperan que todo el mundo los entreviste en inglés. Aquí Yalitza está haciendo lo mismo. Me siento orgullosa de ella por decir todo en español, pero me da coraje que todo este video estaba planeado para analizar su inglés”, contó en el video. TE PUEDE INTERESAR: Sergio Goyri vuelve a arremeter contra Yalitza Aparicio... “nunca debió ser nominada a los Oscar” A lo que la también maestra no dudó en responder por medio de su canal de Youtube, “Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar inglés perfecto, no lo creo ahorita”, mencionó Aparicio. Yalitza detalló que la intensión de su personaje en el cortometraje es que se escuche que aprendió el idioma, porque no es nativa de Estados Unidos, ya que, emigró de su país de origen.