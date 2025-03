¡Gana demanda! Mantiene Mariah Carey su corona como la ‘Reina de la Navidad’ con canción

Hasta el pasado diciembre ‘All I Want for Christmas is You’ había vendido 18 millones de copias en descargas y equivalentes en streaming, por lo que era de entenderse la motivación para que Vince Vance acusara a Mariah Carey por derechos de autor de la mencionada canción. Juicio que perdió el músico.

Y es que una jueza federal desestimó la demanda por derechos de autor contra ya que, acusaba a la estrella pop de haber copiado su canción homónima de 1989.

En una sentencia dictada el miércoles en California, la magistrada Mónica Ramírez Almadani rechazó las alegaciones del músico, asegurando que las dos canciones eran “diferentes” y que compartían “clichés habituales de las canciones navideñas”, de acuerdo con pruebas del musicólogo Lawrence Ferrara.