Gloria Trevi gana demanda por derechos de autor a Chumel Torres; él argumenta que no hubo plagio

La disputa entre el comediante Chumel Torres y la cantante Gloria Trevi habría llegado a su fin el pasado martes, ya que el equipo legal de la artista anunció que la demanda interpuesta hace casi un año se hizo efectiva, reclamando una fuerte suma de dinero.

No obstante, el presentador no tardó mucho en dar a conocer su opinión con respecto al fallo en su contra, el cual aseguró que no procederá.

“No tengo que pagarle nada a nadie. El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños”, expresó Torres a través de su cuenta en X.