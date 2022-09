Luego narra que estuvo una semana con el hombro dislocado, sufriendo un dolor insoportable, ya que no se le pudo acomodar el hueso, hasta que viajó a Los Angeles, California, donde le dijeron que le tendrían que reconstruir el hombro porque presentaba 15 o más fracturas, mismas que mostró en un celular, ya con 20 tornillos, y explicó que su esposa tiene varias fotos que ni él ha querido ver porque no ha querido ver ni su cicatriz “porque me desmayo”, asegura.

