$!¡It’s timeee! Mariah Carey, con mucho espíritu navideño, despide al Halloween

Halloween ha terminado y Día de Muertos está caducando, por lo que la cantante Mariah Carey ha inaugurado la temporada navideña. Al terminar la terrorífica festividad. La intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ no perdió el tiempo y publicó un video en Instagram para ‘descongelar’ la temporada decembrina.

La creativa publicación, que ha alcanzado los 1.7 millones de ‘Me Gusta’ en la aplicación de fotografías, comienza con una mansión embrujada en blanco y negro; siendo Carey caracterizada como el famoso personaje de la Familia Addams, Morticia.