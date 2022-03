Jada Pinkett rompe el silencio tras incidente de Will Smith: ‘Es temporada para sanar’

Después de la polémica en la que se vio envuelto Will Smith al abofetear a Chris Rock en plena ceremonia del Oscar, luego de que el comediante se burlara de la calvicie de Jada Pinkett, al compararla con la de Demi Moore en el filme G.I. Jane, la actriz rompió el silencio.

El lunes, Smith pidió disculpas al comediante, quien decidió no presentar cargos por la agresión que sufrió y, hasta el momento, no ha dicho nada más sobre el altercado. Por su parte, el padre de las célebres tenistas Venus y Serena, Richard Williams, en cuya vida está basada la película que le dio la estatuilla a Will, condenó la violencia física, “a menos que sea usada como forma de defensa personal”.