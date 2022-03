Alopecia areata, la difícil enfermedad que padece Jada Pinkett-Smith y que desató el drama en los Oscar

“Mucha gente me ha preguntado por qué he estado usando turbantes. Bueno, no he hablado de ello. No es fácil hablar de ello, pero voy a hacerlo [...] un día estaba en la ducha y me encontré con un puñado de pelo, solo en las manos, y me dije: ‘Dios mío, ¿me estoy quedando calva?’ Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo”, dijo.