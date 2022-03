Chris Rock siempre ha sido controversial, aquí un poco de su ‘cómica’ historia

Chris Rock es un clásico del humor a quien siempre le ha gustado ir al límite. Un cómico que ha abrazado la provocación como su forma de hacer reír, algo que le ha convertido en leyenda, pero que en los Oscar 2022 le valió un histórico guantazo de Will Smith en pleno escenario.

Viendo la forma en la que encajó el golpe de Will Smith, una cosa quedó clara: no es la primera vez que recibe respuesta a sus bromas. De hecho, hay una larga lista de controversias en las que Chris Rock se ha visto envuelto. ¿Las repasamos?

No es la primera vez que Chris Rock irrita a la gente con su sentido del humor.

Chris Rock saltó a la fama como cómico en 1996, de la mano de su show ‘Chris Rock: Bring the Pain’. Además de varios chistes comprometidos, el cómico usaba, de forma regular, la ‘N Word’ para refererirse a personas negras.

No fue hasta 2005, en ‘60 Minutes’, el programa de CBS, cuando reconocería estar arrepentido de aquellas bromas. “Algunas personas racistas pensaron que tenían licencia para decir la ‘N Word’. Nunca he vuelto a usar ese término y, probablemente, nunca lo volveré a hacer”, aseguró.

Pero Chris Rock rompió su promesa. Fue en 2011, en el programa de HBO ‘Talking Funny’, cuando en compañía de otro cómico caído en desgracia, Louis CK, usaron de forma reiterada la ‘N Word’, incluso bromearon sobre ella.

Jerry Seinfeld, leyenda de la comedia, no podía creer que Louis CK y Chris Rock hubieran usado la ‘N Word’ con tanta ligereza. Tal y como recogía Irish Mirror en la época, el cómico aseguró que “no usaría el término bajo ningún concepto”.

Curiosamente, hace 6 años, Chris Rock presentó los Oscar y, obviamente, tuvo varios tropiezos. Uno de los más sonados fue presentar a tres niños asiáticos en el escenario (Ming Zhu, Bao Ling y David Moskowitz) y decir que se habían encargado de contar los votos de los Oscar. Las quejas sobre estereotipos raciales no se hicieron esperar.

Consciente de la controversia generada, el cómico dijo que “si alguien se había molestado con la broma, podía tuitearlo con su teléfono, también fabricado por estos niños”. Intérpretes de ascendencia asiática como Sandra Oh o George Takei se quejaron por carta la Academia, según Irish Mirror.

Un año antes, el movimiento #OscarSoWhite se quejaba por no haber un sólo afroamericano nominado entre los 20 nominados a los premios de actuación. Chris Rock no dudó en usarlo como munición.

Chris Rock se remontó a los años 60 para recordar que, por aquel entonces, “teníamos cosas reales por las que protestar y estábamos demasiado ocupados siendo violados y linchados como para preocuparnos de quién ganó el Premio a Mejor Fotografía”.

Tras compartir un desafortunado meme sobre Whitney Houston y el consumo de sustancias prohibidas en 2019, cuando la cantante ya había fallecido, el ex marido de ésta le respondió con dureza. “Pensé que eras amigo de la familia”.

También en 2019, Chris Rock usó un meme de Betty White para exponer que los autores de tiroteos masivos, por lo general, eran blancos.

Tras años de pandemia y restricciones, esta era la primera gala presencial y tradicional, y una oportunidad de que la Academia se reencontrara con la audiencia. No ocurrió. Y no lo hizo por una broma a destiempo de Chris Rock y una reacción imperdonable de Will Smith, todo a propósito del cabello rapado de Jada Pinkett Smith.

“No puedo esperar a ver ‘GI Jane 2’ (Teniente O’Neil 2)”, dijo, refiriéndose a la cabeza rapada de Demi Moore en la película. La cara de Jada Pinkett Smith dejó claro que el comentario no le gustó, lo que nadie esperaba era la reacción de Will Smith.

Lo que no todo el mundo recuerda es que, por un lado, Chris Rock y los Smith fueron amigos hace tiempo.

Por otro lado, que ésta no fue la primera broma de Chris Rock a costa de Jada Pinkett Smith en los Oscar.

Ocurrió en 2016

En plena polémica #OscarsSoWhite, Jada Pinkett Smith amagó con boicotear la gala de los Oscar, tras la no nominación de Will Smith por ‘La Verdad Duele’ (Concussion), según recogía Mirror. Este hecho fue motivo suficiente para que Chris Rock cargara contra ella durante la gala que presentó.

“Jada Pinkett Smith boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna, ¡no fui invitado!”, dijo Chris Rock durante la gala. Las personas (en su mayoría blancas) en la audiencia se rieron a carcajadas, pero las estrellas afroamericanas de Hollywood estaban molestas por la burla, como recuerda el Mirror.

Sin embargo, en 2022, los Smith estaban invitados y nominados. Se sentaron justo frente al escenario como invitados de honor, con Will Smith como favorito a ganar el Oscar a Mejor Actor. Fue entonces cuando Chris Rock bromeó sobre el pelo de Jada Pinkett Smith y pasó lo que pasó.

¿Y ahora qué?

Todo el mundo se pregunta ahora qué pasará con los dos implicados. En el caso de Will Smith, está claro que ha estropeado el mejor momento de su carrera y está por ver si Hollywood le destierra. En el caso de Chris Rock, sus años de gloria quedaron en los 90 y los 2000, aunque sigue siendo una leyenda de la comedia, su humor parece poco adecuado a los actuales tiempos de corrección y respeto.

De hecho, en los últimos tiempos, Chris Rock ha sido más noticia a causa de su errática vida privada, que por sus éxitos audiovisuales. Sin ir más lejos, su esposa Malaak Compton-Rock le abandonó, después de que éste le engañara.

Lo contó el propio Chris Rock en ‘Tamborine’, su especial de Netflix. La pareja estuvo 16 años casada y tuvieron dos hijos.

Cultura de la cancelación

Cómicos como Chris Rock, cuyo humor se basa en la ofensa y la provocación, se han referido a la cultura de la cancelación. Chris Rock, en 2019, comentó en Mirror que no podía hacer los mismos chistes que antes. “Hace cinco años podía decir algo realmente ofensivo y divertido ahora mismo pero ya no se puede hacer eso, así que...”

En el programa de radio ‘Breakfast Club’, Chris Rock explicó que no creía que fuera necesario cancelar a los artistas por hacer bromas insultantes. “Cuando eres un cómico y la audiencia no se ríe, entendemos el mensaje. Realmente no tienes que cancelarnos porque entendemos el mensaje. No te estás riendo”.

Lo que nadie esperaba, ni siquiera el propio Chris Rock, es que ese mensaje se lo iba a hacer llegar Will Smith de su propio puño y letra. Sin letra.

La imagen que deja el bofetón es otra daga en el corazón de unos Oscar que llevan años agonizando.

