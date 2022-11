En redes se han expreasado toda clase de comentarios en razón a lo que se puede ver en las fotografías, ya que se muestra una gran parte del cuerpo del modelo, luciendo desde su torso como lo marcado de su entrepierna.

Ante los comentarios en sus redes Edwin dijo: “La verdad las cosas como ‘ese racimo de plátanos’ o ‘el paquete de chicles que se carga’ me dan mucha risa, no me molestan realmente porque ya tengo tiempo en esto en una ocasión hasta me nalguearon”, expresó el modelo.

Antes de despedirse Edwin quiso dar unas palabras para las personas que comienzan esta clase de trayectoria:

“Quiero decirles que no tengan miedo, sigan sus sueños y es muy importante que no le presten mucha atención a los malos comentarios, solo la necesaria porque en ocasiones incluso estos mismos comentarios nos ayudan a crecer”, fue así como se despidió Edwin, “El Namor de Playa del Carmen”.