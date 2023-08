Julianne Moore vuelve al cine con el ‘incómodo’ tema de la diferencia de edad

Nadie mejor que Julianne Moore para hablar sobre la intimidad del próximo Festival Internacional de Venecia, después de haber sido la honorable Presidente del Jurado del año pasado, cuando Cate Blanchett y Colin Farrell ganaron los premios a los mejores actores. Y conociendo personalmente los pormenores de uno de los festivales más importantes del cine mundial, pudimos conocer cómo funciona, gracias a ella.

¿Cómo se vivió el rol de Presidente del Festival Internacional de Cine de Venecia 2022? ¿Cambió en algo el hecho de ser mujer? ¿Se impusieron nuevas reglas? “Claro, mi regla fue vestirse muy bien (Risas). Bromeo, semejante posición fue un honor increíble. Nunca en mi vida pude haber imaginado que iba a ser elegida como presidente del jurado (del Festival Internacional se Cine de Venecia). La primera vez que yo había ido a Venecia, estaba trabajando como actriz en una telenovela norteamericana (As the World Turns) en 1986. Y si alguien me hubiera dicho que iba a hacer presidente del jurado del festival de Venecia, me hubiera caído en uno de los canales. Me encantó participar. La oportunidad fue increíble. Es algo que solamente se puede vivir una vez en la vida. Y aunque no nos vestimos todos a la misma moda... al menos comimos juntos. Fue una colaboración colectiva”.

¿Cómo se toman las decisiones del jurado a puertas cerradas? ¿Hay serias discusiones a la hora de elegir los ganadores? “Lo bueno es que nosotros no discutimos ni nos peleamos, para nada. Creo que todos estábamos emocionados de estar ahí, muy ansiosos de ver cine. Yo no veía la hora de empezar. Veíamos cine desde las 9:00 de la mañana para seguir con algunas reuniones entre nosotros y discutir las reglas o los premios que teníamos que dar”.